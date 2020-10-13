«Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опроса" в день местных выборов 25 октября в российских интересах. До сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией ["Слуга народа] и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что партия «Голос» рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины. Также в партии считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов.
Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.
В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Однако в целом закон так и не был принят. На Украине местные выборы состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.