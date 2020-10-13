Партия «Голос» выступила против инициативы президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос на местных выборах, считая, что таким образом будет незаконно решен вопрос с конфликтом в Донбассе. Свою позицию партия озвучила 13 октября в Facebook

Депутат Рады заявил, что опрос Зеленского взорвет страну © Facebook/Iryna Gerashchenko

Отмечается, что партия «Голос» рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины. Также в партии считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов.

Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно.

В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Однако в целом закон так и не был принят. На Украине местные выборы состоятся 25 октября. Результаты станут известны 6 ноября.