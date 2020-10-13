Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул фактически использует местный административный ресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах, его действия уже перешли все границы и требуют вмешательства главы государства, заявил политолог Владимир Фесенко в эфире «24 канала» 12 октября

«Городской голова Кривого Рога господин Вилкул фактически использует местный административный ресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах. Но парадокс в том, что на выборах его главным конкурентом является представитель партии "Слуга народа", президентской партии и это уже вызов для президента», — прокомментировал происходящее Фесенко.

«Светлое будущее» за голос: в Чернигове избирателей пытались подкупить лампочками © facebook.com/cvu.ngo Владимиру Зеленскому и центральной исполнительной власти нужно вмешаться, но не для того, чтобы победил пропрезидентский кандидат, а «в пользу справедливости».

Конкурент действующего мэра Кривого Рога Дмитрий Шевчик неоднократно заявлял, что против него ведут грязную информационную кампанию, причем очерняют в том числе и членов его семьи. Полиция уже открыла уголовное производство по факту угроз.

Правоохранители отмечают, что ситуация на Украине становится все более напряженной с приближением даты голосования. Каждые сутки в стране регистрируется более 10 уголовных дел и поступает почти 200 заявлений, связанных с нарушением избирательного процесса.

За все время предвыборной кампании полиция рассмотрела около 4 тысяч таких жалоб. Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.