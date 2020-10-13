Цель представителей оппозиции Белоруссии, призывающих бойкотировать коммунальные платежи, нанести как можно больше вреда государству. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант заявил в интервью изданию Украина.ру

Колесникова призвала белорусов бойкотировать товары госпредприятий © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По мнению Дзерманта, в ответ на это власть, вероятнее всего, будет разъяснять, что подобные призывы — саботаж экономики и нормальной жизни в любом государстве, «чистый деструктив».

Впрочем, он отметил, что массового отказа от оплаты ЖКХ не произошло, соответственно, обрушить экономическую систему или кардинальным образом на нее повлиять эти призывы не смогли.

«Эти призывы скорее работают против тех, кто их инициировал, показывают всю их деструктивную сущность. Все видят, что у них цель — просто как можно больше вреда нанести государству. А ведь это отразится на всех гражданах, в том числе на протестующих. Часть из них понимает, что восстановить экономику потом будет очень сложно при любой власти», — сказал Дзермант.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.