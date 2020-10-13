После того как 27 июля в Донбассе в силу вступило бессрочное перемирие, режим прекращения огня нарушался 1605 раз. Эти данные содержит ежедневный отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 12 октября

Зона повышенной опасности: Донбассу срочно нужна медицинская помощь России © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу на заседании 22 июля согласовала условия бессрочного и всеобъемлющего перемирия, которое вступило в силу с полуночи 27 июля.

Перемирие вводит запрет на огонь из любого оружия, в том числе снайперского. Кроме того, запрещаются разведывательно-диверсионные действия и полеты БПЛА, кроме тех, которые используют представители ОБСЕ.

Власти Украины начали военную операцию против республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.