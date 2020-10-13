Новым наставником московского «Динамо» станет 41-летний немец Сандро Шварц, пишет 13 октября Telegram-канал Украина.ру

Экс-футболисты московского «Динамо» воссоединились в Одессе и отпраздновали событие в бассейне с вином © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«Впрочем, в нашем случае это не слишком важно. Прицепом к Шварцу в РПЛ подтягивается еще один яркий воспитанник украинского футбола — вот главный момент», — отмечает Telegram-канал Украина.ру.

В тренерский штаб Шварца в московской команде войдет в качестве ассистента бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин.

«Уроженец Одессы большую часть своей футбольной жизни провел на полях Германии, так что для Шварца он просто находка. Но, кроме того, Воронин успел стать и звездой «Динамо Москва», за этот клуб украинский легионер выступал с 2010 по 2014 год. В общем, кандидатура ассистента выглядит куда убедительней, чем персона его шефа», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что в российской Премьер-лиге уже давно и прочно закрепился кум Воронина — Анатолий Тимощук, который помогает Сергею Семаку в питерском «Зените».