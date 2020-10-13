Белорусская милиция применила слезоточивый газ и светошумовые патроны против протестующих в Минске пенсионеров. Об этом 12 октября сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, передает РИА Новости

Белорусский эксперт рассказал, почему власти стали жестко разгонять протесты © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Количество задержанных на мероприятии уточняется.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.

Накануне днем пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели «Священную войну», скандировали «Верым, можам, пераможам!», а затем устроили шествие. Колонна марша растянулась на несколько сотен метров.