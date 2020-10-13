По его словам, силовики применили спецсредства в «тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей». Кроме того, протестующие окружили транспортное средство милиционеров, поэтому они произвели выстрел в воздух светошумовым патроном и применили слезоточивый газ.
Количество задержанных на мероприятии уточняется.
В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.
Накануне днем пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели «Священную войну», скандировали «Верым, можам, пераможам!», а затем устроили шествие. Колонна марша растянулась на несколько сотен метров.