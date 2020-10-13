Хотя протесты в Белоруссии становятся менее многолюдными, они все больше радикализируются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

Дзермант: Лукашенко показал оппозиции, что не стоит рассчитывать на его слабость © Facebook, Алексей Дзермант

«Поэтому власть дала понять, что впечатление, что она дает слабину, — ложное. Это было сделано для того, чтобы развеять иллюзии, что власть пошла на уступки под давлением улицы, и если дальше давить, улица победит. Власть готова идти на компромисс и заключать договоренности только с теми, кто тоже готов на компромисс. Если же происходят призывы и действия в радикальном ключе, то реакция будет исключительно жесткой», — рассказа политолог.

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В несанкционированных акциях в Белоруссии 11 октября приняли участие около 11 тысяч человек. Сотрудники милиции для разгона протестующих применили водометы, задержав 713 человек, в том числе более 20 журналистов.