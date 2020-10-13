Бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост в процессе интеграции республики с Россией, рассказал руководитель российской общественной организации «Русские демократы» Сергей Григоров в интервью изданию Украина.ру

Говоря о том, каким будет механизм интеграции государств, он отметил, что сначала будет принята новая конституция, потом пройдут честные и демократические выборы, а затем — референдум о национальном объединении.

«Кого-то я расстрою, а кого-то обрадую: Лукашенко в процессе интеграции оставит власть, и вот этот болотный застой, который происходил последнее время в Белоруссии, закончится. Но и змагары, которых Лукашенко усиленно выращивал, чтобы с их помощью шантажировать Россию, к власти не придут», — подчеркнул Григоров.

Транзит власти в Белоруссии: Кто придет на смену Лукашенко? © AP, Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP здесь.

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская - около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.