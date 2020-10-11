Корреспондента РИА Новости Сергея Попова и фотокорреспондента агентства Sputnik Беларусь Виктора Толочко, задержанных в ходе освещения несанкционированной акции протеста в Минске, отпустили из отделения милиции, сообщает Sputnik 11 октября

«Отпустили из РУВД "Октябрьское" спустя три часа», — сообщил сам Попов по телефону.

Как сообщалось, также были задержаны Гавриил Григоров и Валерий Степченков (оба — ТАСС).

Десятки журналистов задержаны в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

У всех задержанных российских журналистов в наличии временные аккредитации МИД Белоруссии нового образца.

Также были задержаны журналисты местных сайтов onliner и tut.by, газеты «Народная воля», информагентства «Белапан», польского телеканала «Белсат» и российской газеты «Комсомольская правда».

Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

«А нас за что?» Apple разозлила белорусскую оппозицию © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.