По его словам, киргизские элиты специфические, потому что в рамках острой борьбы за ресурсы вступают нелепые коалиции с внешними игроками, в том числе и теми, которые для России являются конкурентами.
«Поэтому такая перетряска политических режимов небогатых республиках, как это ни парадоксально, нашей стране тоже выгодна. Потому что ломает сложившиеся элитные расклады, сложившиеся отношения по извлечению прибыли, в которых задействованы внешние игроки, не всегда для России приемлемые», — объяснил эксперт.
Тем не менее запрос на сотрудничество с Россией всегда будет силен в Киргизии, считает Андрей Серенко.
«В Бишкеке, на севере и юге страны всегда будут группы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией. Недостатка в партнерах у нас там не будет. Если Москва позаботится о качестве этих партнеров, будет подбирать тех, кто обладает элементом конструктивности и стратегического мышления, с ними будет интереснее работать», — добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.