Нынешний политический кризис в Киргизии встряхнет элиты этой страны как фигуры в шахматной доске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Андрей Серенко: Встряска политических элит Киргизии по-своему выгодна России © предоставлено Андреем Серенко

«Поэтому такая перетряска политических режимов небогатых республиках, как это ни парадоксально, нашей стране тоже выгодна. Потому что ломает сложившиеся элитные расклады, сложившиеся отношения по извлечению прибыли, в которых задействованы внешние игроки, не всегда для России приемлемые», — объяснил эксперт.

Тем не менее запрос на сотрудничество с Россией всегда будет силен в Киргизии, считает Андрей Серенко.

«В Бишкеке, на севере и юге страны всегда будут группы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией. Недостатка в партнерах у нас там не будет. Если Москва позаботится о качестве этих партнеров, будет подбирать тех, кто обладает элементом конструктивности и стратегического мышления, с ними будет интереснее работать», — добавил собеседник издания.

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В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.