Российские компании заинтересованы в перевалке белорусских экспортных грузов, сказал депутат Госдумы РФ Артем Туров. Его слова приводит Sputnik 12 октября

«Транзит в Литву не прекратился». Безпалько о переброске белорусских грузов в порты РФ © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Туров полагает, что в нынешних условиях переориентация на российские порты целесообразна с точки зрения безопасности, а также является правильным политическим решением.

«Мы видели, что наши компании заинтересованы в этом. "Российские железные дороги" выступили с заявлением о поддержке возможной переориентации для того, чтобы доставлять грузы до портов с очень большой скидкой (обсуждается около 50% ) для Беларуси», — цитирует агентство депутата.

Логистические железнодорожные и автомобильные цепочки уже есть, однако нужно выработать юридические и экономические механизмы по переориентации грузов, что может быть реализовано до конца текущего года, уверен политик.

Тем временем в мире начался новый цикл торговых войн, констатировал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Сейчас происходит общее изменение критериев, на основании которых выбираются экономические партнеры, транспортные и логистические цепочки», — сказал он.

Еще десять лет назад первым и основным критерием была экономическая эффективность, однако сейчас он уступает место надежности, добавил Кортунов.

Президент Александр Лукашенко ранее на фоне резких заявлений и действий с литовской стороны по массовым беспорядкам в Белоруссии отметил, что странам ЕС не стоит пугать белорусскую сторону санкциями, поскольку Минск готов дать ответ.

Он обратил внимание на то, что белорусские транспортные потоки формируют 30% литовского бюджета.