По данным Департамента международного полицейского сотрудничества, 17 января 2020 Чаус обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола с ходатайством о прекращении розыска.
«В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса. Одновременно сообщаем, что украинские правоохранители не прекращали розыск экс-судьи Чауса», — говорится в материале силовиков.
На Украине Чауса подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Если виновность подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.