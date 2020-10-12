Национальная полиция Украины 12 октября в Facebook подтвердила информацию СМИ о том, что Интерпол снял с международного розыска Николая Чауса, которого подозревают в получении взяток на Украине

Интерпол снял с международного розыска судью Чауса - СМИ © Facebook/INTERPOL

«В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса. Одновременно сообщаем, что украинские правоохранители не прекращали розыск экс-судьи Чауса», — говорится в материале силовиков.

На Украине Чауса подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Если виновность подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.