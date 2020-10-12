Показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы в Мариуполе составляет 14,3, это худший результат среди городов Украины. Об этом 11 октября сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им.Б.Срезневского

Второе место по степени загрязненности воздуха поделили меду собой сразу четыре города: Каменское (13,1), Одесса (13), Днепр (12,4) и Кривой Рог (12).

ГСЧС Киева прокомментировала загрязнение воздуха из-за пожаров © Facebook, МВД Украины

«Очень высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен, по большей части, значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ», — говорится в исследовании геофизической обсерватории.

В среднем уровень концентрации формальдегида в крупных городах Украины превышает норму в 2,3 раза, а диоксида азота — в 1,5 раза.

При этом в 16 городах страны показатели степени загрязнения атмосферного воздуха стали ниже, чем в прошлом году. Таких населенных пунктов на Украине 16, в их число входят Днепр, Николаев, Луцк и Лисичанск.

Основным источником попадания формальдегида и диоксида азота в воздух является автотранспорт.