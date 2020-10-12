Второе место по степени загрязненности воздуха поделили меду собой сразу четыре города: Каменское (13,1), Одесса (13), Днепр (12,4) и Кривой Рог (12).
Далее по уровню загрязнения атмосферы в рейтинге идут Киев (9,5), Николаев (8,3), Херсон (7,8), Черкассы (7,8) и Запорожье (7,7).
«Очень высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен, по большей части, значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ», — говорится в исследовании геофизической обсерватории.
В среднем уровень концентрации формальдегида в крупных городах Украины превышает норму в 2,3 раза, а диоксида азота — в 1,5 раза.
При этом в 16 городах страны показатели степени загрязнения атмосферного воздуха стали ниже, чем в прошлом году. Таких населенных пунктов на Украине 16, в их число входят Днепр, Николаев, Луцк и Лисичанск.
Основным источником попадания формальдегида и диоксида азота в воздух является автотранспорт.