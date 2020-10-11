Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре

Президент в частности назвал Бондаренко «бандитом» и заявил, что у него 19 уголовных дел. В суде решили, что слова главы государства не содержат заведомо ложной информации и являются оценочным суждением.

«Публичное лицо, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание», — пояснили в суде.

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«В том числе и за то, чтобы вы стали президентом», подчеркнул Бондаренко.