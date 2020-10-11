Сайт национального архива Белоруссии подвергся хакерской атаке, «Киберпартизаны» разместили на сервисе новости о политической деятельности экс-кандидата на пост президента и лидера оппозиции Светланы Тихановской, сообщает агентство РИА Новости 11 октября

Хакеры разместили на сайте архива информацию о встрече Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.

Опубликовано видео разговора Тихановской с мужем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом взломщики оставили на сайте свой «автограф» в виде логотипа «белорусских киберпартизан», которые после выборов в знак несогласия с их итогами совершают атаки на официальные ресурсы государственных структур страны.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает результаты выборов подтасованными. При этом по данным ЦИК действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а лидер оппозиции Светлана Тихановская — 10%.

После выборов по инициативе Тихановской был создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.