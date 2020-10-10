Минобороны Азербайджана и Армении заявляют о нарушении противной стороной режима прекращения огня, передает агентство «Интерфакс» 10 октября

«Игнорируя объявленное в гуманитарных целях перемирие, вступившее в силу 10 октября в 12:00, азербайджанские подразделения в 12:05 начали наступление на район под названием "Карахамбейли". Подразделения Арцахской оборонной армии принимают соответствующие меры, чтобы остановить наступление противника», написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк заявило, что обстрелу подверглись населенные пункты Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

По итогам переговоров в Москве Баку и Ереван пришли к соглашению о прекращении огня в Карабахе с 12:00 10 октября.

Подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики получили приказ прекратить огонь, как ранее сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Несмотря на это, в субботу, 10 октября, стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях на южном фронте в зоне карабахского конфликта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.