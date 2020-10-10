России не выгодно углублять интеграцию с Белоруссией, пока у власти в стране будет Александр Лукашенко. Но даже если белорусское руководство прямо сейчас проведет конституционную реформу и назначит новые выборы, России это не будет выгодно. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Скориков: России не стоит форсировать транзит власти в Белоруссии © кадр из видео Украина.ру

«Поэтому сейчас форсировать вот эту «операцию транзит» России сейчас не стоит. Особенно не стоит потворствовать Лукашенко, если он будет создавать себе преемника. Белорусское общество не купится на якобы оппозиционную к Лукашенко партию или напрямую аффилированную с ним», — уверен Скориков.

Белорусское общество, добавил специалист, и без этого возмущено необоснованной жёсткостью при подавлении протестов, «тайной инаугурацией» Лукашенко и так называемой многовекторной политикой, когда Россия объявляется то врагом, то верным союзником.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.