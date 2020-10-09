Девушка сообщила, что в настоящее время находится в Алматы и работает с лейблом CORD Entertainment.
«Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом @cord_ent, и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе», — написала певица.
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Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом @cord_ent, и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе. Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива 🙏🏻 Я чувствую, что вы со мной и я знаю, что вы ждёте новую я. Обещаю, что всё буду делать искренне и с любовью. Спасибо за то, что вы есть у меня. Люблю вас… ваша Эрика🤍
Герцег в 2013 году приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру» в составе коллектива под руководством экс-участницы «ВИА Гры» Надежды Мейхер. Группа вышла в финал и стала новым составом поп-коллектива.