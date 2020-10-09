Украинская певица Эрика Герцег, недавно покинувшая группу «ВИА Гра» начала сольную карьеру в Казахстане. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 8 октября

Девушка сообщила, что в настоящее время находится в Алматы и работает с лейблом CORD Entertainment.

«Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом @cord_ent, и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе», — написала певица.

Герцег в 2013 году приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру» в составе коллектива под руководством экс-участницы «ВИА Гры» Надежды Мейхер. Группа вышла в финал и стала новым составом поп-коллектива.