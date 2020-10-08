Украина в одностороннем порядке не можем пересматривать Минские соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Павел Рудяков: Зеленский поставил жирную точку в Минских соглашениях © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что против выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей.

«Мы (Украина) можем только требовать уточнений, но они все равно не коснуться пункта о контроле над границей. Если мы ставим своих пограничников на украинско-российскую границу, значит, Донбасс оказывается в состоянии, как говорят наши радикалы, фильтрационного лагеря. Понятно, что на это никто не пойдет», — рассказал собеседник издания.

По его словам, заявив о невозможности выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей, Зеленский поставил жирную точку в любых размышлениях о том, будет ли Киев исполнять обязательства по Минским соглашениям и по коммюнике от 9 декабря 2019 года, принятом на саммите в «нормандском формате» в Париже.

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