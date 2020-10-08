Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, уехавший в сентябре в США, поделился своим мнением о правлении президента Зеленского в комментарии украинским журналистам, передает Znaj.ua 8 октября

«В моем окружении… все чаще задают вопрос: "Что после Зеленского?" Для меня это серьезный маркер, что для многих Зеленский всё, нужно искать что-то другое… У президента еще есть шанс исправить ошибки, но времени все меньше и меньше», — заявил Гончарук.

По словам Гончарука, ответ на вопрос «что после Зеленского» должно искать все украинское общество.

Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

В марте 2020 года Верховная Рада сняла его с должности, правительство возглавил Денис Шмыгаль.

Позднее Гончарука пригласили на работу в «Центр Евразии» Атлантического совета.

В сентябре бывший премьер-министр уехал в Штаты, отметив, что там будут происходить важные события, которые затронут и Украину. Также он пообещал, что «вернется сильнее».