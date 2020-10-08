«В моем окружении… все чаще задают вопрос: "Что после Зеленского?" Для меня это серьезный маркер, что для многих Зеленский всё, нужно искать что-то другое… У президента еще есть шанс исправить ошибки, но времени все меньше и меньше», — заявил Гончарук.

По словам Гончарука, ответ на вопрос «что после Зеленского» должно искать все украинское общество.

Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина
Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина
© REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS
Ранее Зеленский рассказал, что Гончаруку было оказано много доверия, поскольку он предложил почти всех министров, которые были в предыдущем правительстве. После появления аудиозаписи, на которой Зеленский назван профаном в экономике, Гончарук подал в отставку.

В марте 2020 года Верховная Рада сняла его с должности, правительство возглавил Денис Шмыгаль.

Позднее Гончарука пригласили на работу в «Центр Евразии» Атлантического совета.

В сентябре бывший премьер-министр уехал в Штаты, отметив, что там будут происходить важные события, которые затронут и Украину. Также он пообещал, что «вернется сильнее».