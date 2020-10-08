«В моем окружении… все чаще задают вопрос: "Что после Зеленского?" Для меня это серьезный маркер, что для многих Зеленский всё, нужно искать что-то другое… У президента еще есть шанс исправить ошибки, но времени все меньше и меньше», — заявил Гончарук.
По словам Гончарука, ответ на вопрос «что после Зеленского» должно искать все украинское общество.
Ранее Зеленский рассказал, что Гончаруку было оказано много доверия, поскольку он предложил почти всех министров, которые были в предыдущем правительстве. После появления аудиозаписи, на которой Зеленский назван профаном в экономике, Гончарук подал в отставку.
В марте 2020 года Верховная Рада сняла его с должности, правительство возглавил Денис Шмыгаль.
Позднее Гончарука пригласили на работу в «Центр Евразии» Атлантического совета.
В сентябре бывший премьер-министр уехал в Штаты, отметив, что там будут происходить важные события, которые затронут и Украину. Также он пообещал, что «вернется сильнее».