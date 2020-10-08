По его словам, идея антироссийского бунта сохранялась в Белоруссии всегда на уровне фольклора и семейных преданий. После этого протестный потенциал влился в общероссийский, а параллельно ему с филологических и этнографических изысканий началось белорусское национальное строительство, отметил искусствовед.
Так с 1918 года это стало основанием для государственности, то есть, как пояснил Морунов, белорусская нация имеет двух «родителей» — Российскую империю и Польшу в ее «антироссийской повстанческой ипостаси».
«Дитя ситхов и джедаев. Какие бы плюшки интеграция с Россией ни принесла белорусам, наиболее идейная часть оппозиции не захочет принимать ничего "от царя", а внешние силы будут ждать и ловить удобные им моменты. Мало подписать соглашения, даже недостаточно их просто соблюдать. Чтобы союз был прочным, надо сделать так, чтобы граждане его полюбили», — сказал эксперт.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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