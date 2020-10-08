Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от использования на Украине российской вакцины от COVID-19. 

«Министерство здравоохранения, Институт когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников. Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками», — говорится в сообщении.

Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез?
Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез?
© РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк
Главными героями комиксов стали Маскамен и Антисептвумен, которые напоминают школьникам о важности ношения маски в общественных местах и обработки рук антисептиком.

Отмечается, что комиксы будут отправлены в украинские школы и распространены в соцсетях.

На Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 5 397 новых случаев. Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 достигло 244 734.