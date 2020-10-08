Министерство здравоохранения Украины совместно с Институтом когнитивного моделирования создал серию комиксов о коронавирусе для школьников. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook в среду, 7 октября

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от использования на Украине российской вакцины от COVID-19.

«Министерство здравоохранения, Институт когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников. Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками», — говорится в сообщении.

Не коронавирусом единым: почему эпидемия COVID-19 вызывает на Украине туберкулез? © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что комиксы будут отправлены в украинские школы и распространены в соцсетях.

На Украине поставлен очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 5 397 новых случаев. Таким образом общее число случаев заражения COVID-19 достигло 244 734.