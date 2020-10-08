«ЕС подтвердил, что поможет Украине сделать настоящую вакцину, когда она появится, и не сомневается в ученых. Поэтому не советую верить в предвыборные ′′инициативы′′ отдельных циников, которые уже привиты незавершенными средствами», — написал Зеленский.
Так президент Украины отреагировал на содержание беседы главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина. Их встреча состоялась в Москве 6 октября.
Медведчук рассказал Путину, что привился российской вакциной от коронавируса в Крыму без осложнений, и «анализ крови показывает наличие антител».
Лидер ОПЗЖ спросил Путина, рассматривает ли он возможность поставок российской вакцины на Украину. Президент России ответил, что, «несмотря ни на какие политические сложности», Россия готова сотрудничать с Украиной в вопросе поставки вакцины, однако для этого должен поступить запрос от официального Киева.
Первую в мире вакцину от коронавируса презентовал Владимир Путин 11 августа, но Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
В украинском Минздраве ставят под сомнение эффективность российского препарата, однако власти более 40 стран мира уже сделали заявки на поставку российской вакцины от COVID-19.