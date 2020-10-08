Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в предложения местных политиков, которые предлагают прививаться российской вакциной от коронавируса, и предложил дождаться разработки европейского препарата. Об этом глава государства написал в Facebook 7 октября

«ЕС подтвердил, что поможет Украине сделать настоящую вакцину, когда она появится, и не сомневается в ученых. Поэтому не советую верить в предвыборные ′′инициативы′′ отдельных циников, которые уже привиты незавершенными средствами», — написал Зеленский.

Так президент Украины отреагировал на содержание беседы главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина. Их встреча состоялась в Москве 6 октября.

Новый антирекорд: на Украине за сутки COVID-19 преодолел важную отметку © AP, Evgeniy Maloletka

Лидер ОПЗЖ спросил Путина, рассматривает ли он возможность поставок российской вакцины на Украину. Президент России ответил, что, «несмотря ни на какие политические сложности», Россия готова сотрудничать с Украиной в вопросе поставки вакцины, однако для этого должен поступить запрос от официального Киева.

Первую в мире вакцину от коронавируса презентовал Владимир Путин 11 августа, но Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В украинском Минздраве ставят под сомнение эффективность российского препарата, однако власти более 40 стран мира уже сделали заявки на поставку российской вакцины от COVID-19.