Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила попытку создания в Украине ячейки международной неонацистской группировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 октября

СБУ тесно сотрудничает с украинскими группировками неонацистов, оказывая им поддержку и используя в том числе для внесудебных расправ с противниками киевского режима.

Неонацисты в Одессе напали на депутатов в прямом эфире © скриншот видео Телеканал ZIK

Мужчины пытались поступить в одно из украинских военных подразделений, чтобы получить боевой опыт и создать филиал своей группировки на Украине.

Наказание для ультраправых не будет строгим: их вернут на родину и запретят три года посещать Украину.

Из какой страны прибыли на Украину конкуренты украинских подопечных СБУ и какую организацию они представляют, силовики не сообщили.