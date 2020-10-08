СБУ тесно сотрудничает с украинскими группировками неонацистов, оказывая им поддержку и используя в том числе для внесудебных расправ с противниками киевского режима.
Теперь же спецслужба сообщает, что задержала двух иностранцев, которые в Киеве, Харькове и Львове вербовали людей для организации экстремистских мероприятий.
Мужчины пытались поступить в одно из украинских военных подразделений, чтобы получить боевой опыт и создать филиал своей группировки на Украине.
Наказание для ультраправых не будет строгим: их вернут на родину и запретят три года посещать Украину.
Из какой страны прибыли на Украину конкуренты украинских подопечных СБУ и какую организацию они представляют, силовики не сообщили.