По его словам, к нынешнему моменту интеграция застопорилась на предпоследней части — на вопросах, связанных с эмитированием валюты, так как Белоруссия не готова на это идти.
При этом Абзалов указал, что многие страны в Европейском союзе держатся именно на экономических основаниях. Например, Каталония и Венето, которые осознают, что в случае выхода из состава Испании и Италии они выйдут в том числе из ЕС и зоны евро.
«Поэтому, чтобы не получить эффект Польши в Европейском союзе — такой бэкдор, то есть возможность использовать ситуацию и преимущества интеграционных площадок, при этом имея собственную валюту, понижая ее, — единая валютная система очень серьезно упростила бы систему. Поэтому в интеграционных уровнях хотя бы часть, связанная с денежной составляющей, уже очень серьезно продвинула бы сам процесс», — сказал эксперт.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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