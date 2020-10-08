Единая валютная система серьезно продвинула бы процесс интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Киселев рассказал, какая валюта спасет белорусскую финансовую систему © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

При этом Абзалов указал, что многие страны в Европейском союзе держатся именно на экономических основаниях. Например, Каталония и Венето, которые осознают, что в случае выхода из состава Испании и Италии они выйдут в том числе из ЕС и зоны евро.

«Поэтому, чтобы не получить эффект Польши в Европейском союзе — такой бэкдор, то есть возможность использовать ситуацию и преимущества интеграционных площадок, при этом имея собственную валюту, понижая ее, — единая валютная система очень серьезно упростила бы систему. Поэтому в интеграционных уровнях хотя бы часть, связанная с денежной составляющей, уже очень серьезно продвинула бы сам процесс», — сказал эксперт.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.