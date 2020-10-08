«Я бы сказал, что откровенно псевдооппозиционных проектов, которые запустила бы власть, нет. У них, у нынешней власти, на это ума не хватило. Но есть проекты "Пропрозиция", "Наш край", "За майбутнє" — это политические партии, которые под новыми брендами пытаются завести политиков, за которыми уже тянется определенный бэкграунд», — рассказал политолог.
Он отметил, что эти силы считывают запросы общества на приход опытных политиков, поэтому эти партии позиционируют своих кандидатов как успешных хозяйственников. По словам Слободчука, эти политсилы также осознают, что сейчас идет переток избирателей, исчисляемый миллионами голосов, от провластной «Слуги народа» к «Оппозиционной платформе — За жизнь», и пытаются «подключиться» к этому потоку.
Региональные выборы назначены на Украине 25 октября 2020 года. Они пройдут на всей территории страны, помимо 18 районов подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.