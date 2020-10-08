На грядущих местных выборах на Украине не будет т.н. псевдоопозиционных проектов, но будут партии, которые под новыми брендами будут вести старых политиков. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Электоральное поражение партии «Слуга народа» на местных выборах более чем вероятно – Карасев © скриншот с видео NEWSONE

Он отметил, что эти силы считывают запросы общества на приход опытных политиков, поэтому эти партии позиционируют своих кандидатов как успешных хозяйственников. По словам Слободчука, эти политсилы также осознают, что сейчас идет переток избирателей, исчисляемый миллионами голосов, от провластной «Слуги народа» к «Оппозиционной платформе — За жизнь», и пытаются «подключиться» к этому потоку.

Региональные выборы назначены на Украине 25 октября 2020 года. Они пройдут на всей территории страны, помимо 18 районов подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.