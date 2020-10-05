Украинский избиратель начинает понимать, что все розовые ожидания от прихода Зеленского и «слуг народа» не сбылись и не сбудутся. Поэтому эта власть «младопорохоботов» уйдет с большим минусом, чем уходил сам Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт Сергей Слободчук

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, можно ли уже говорить о каких-то особенностях нынешней избирательной кампании?



— В целом «зеленые» ведут себя так же, как вела себя на выборах прежняя власть, — наращивают своё присутствие в территориальных избирательных комиссиях, чтобы влиять на результат. Так было при Партии регионов, так было при Порошенко, и так действуют при власти Зеленского. Эти прагматичные люди не собираются зависеть от симпатий и антипатий избирателя и не позволят какому-то там голосованию нарушить свои планы.

Сергей Слободчук: О прозападной политике Зеленского и истинных целях «Беломайдана» © скриншот



- Как думаете, в таких условиях у оппозиции всё-таки есть шансы получить приличный результат?



— Я думаю, что в ряде регионов — конечно. Потому что начиная с востока и юго-востока очень сильно нарастает разочарование. Об этом говорят избиратели, об этом говорят политтехнологи, которые работают в разных уголках Украины. Если одной фразой, то, как сказала одна женщина в Тернопольской области, «Зеленский пришёл на обещаниях мира, а теперь ведёт себя как Порошенко».

Как раз сейчас мы узнали, что отстранили от работы в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина. И одновременно мы услышали, кстати, о повышении цен на газ. С Порошенко-то в чём разница? Точно так же при нём росли коммунальные тарифы, точно так же шла война. И точно так же у власти не было, что называется, монополии на насилие, точно так же уличные группировки и частные военные компании творили что хотели. Разницы никакой нет, люди это уже понимают.

Поэтому поведение партии власти укладывается в такую логику — как замедлить падение рейтинга. Скажем, вся эта история с назначением Фокина — это постановка. Игра на разные целевые аудитории — кто за мир и кто за войну. Зеленский назначил Фокина — и голосовавшие за нынешнего президента сказали «Вот, он же за мир!» И власти удалось еще на чуть-чуть затормозить процесс разочарования. А в это время Алексей Резников и ряд фигур поменьше выдали очередь воинствующих заявлений — они нацелены на аудиторию, которая за войну или «ни мира, ни войны».

А по факту, если сравнивать с Порошенко, то новый президент разве что не падает в истерику каждый день, когда говорит о войне на Донбассе. А каких-либо телодвижений, нацеленных на выполнение «Минских соглашений» как не было, так и нет. Вот почему все усилия власти направлены на то, чтобы затормозить процесс падения. И это прослеживается во всём. Начиная с внешней агитации, когда мы видим странный слоган «Украина — это ты»…



- В чём странность?

— Он и не агитирует по сути дела, но и не отталкивает, не вызывает какого-то отторжения. Это ж надо быть абсолютно никакими, чтобы использовать такие методы агитации. Понятно, что рейтинг партии власти будет падать, потому что Украине подсунули Порошенко в зелёной шкуре. Мы, кстати, говорили в одном из интервью ещё до выборов президента, что идеологически практически нет разницы между Порошенко и Зеленским. Только Зеленский оказался ещё более проамериканским, потому что при Порошенко не продавали землю, при Порошенко над Украиной не летали американские бомбардировщики. При Порошенко не было столь откровенного диктата со стороны внешнего управления.

«Задача — раскачать ситуацию»: Слободчук рассказал, как оппозиция подыгрывает Лукашенко © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Я специально не употребляю такие обороты, как «партия «Слуга народа», потому что нет такой партии. Есть центральный маркетинговый отдел, который продает по регионам бренд и все. Соответственно, на местах тоже не особо заморачиваются всеми этими партийными офисами и т.д. Максимум открыли предвыборный штаб, поработали на выборах, потом закрыли и «гуд бай».

Недавно одна женщина рассказывала, как пришла за помощью в штаб кандидата от «Слуги народа» по Киеву. Охрана здания долго смеялась, потом сказала, что штаб закрыли сразу, как только выборы закончились. Нет ни районных партийных офисов, ничего. И это Киев. А в регионах, как сами понимаете, ситуация такая, что «только медведь — прокурор».



- Тот факт, что значительное количество избирателей на Донбассе не смогут проголосовать на этих выборах, этими причинами объясняется? Это сыграет свою роль?

— Да, решение об отмене выборов на территории 18 отдельных территориальных общин, где проживают около пятисот тысяч избирателей, на это и нацелено. Власть понимает, что там она однозначно проигрывает, и разгромный результат, который увидит вся Украина, им не нужен. И этих избирателей просто вычеркнули из избирательного процесса.



- Есть, как мы знаем, и другие способы добиваться желательных результатов или вредить конкурентам. Применяются ли на этих выборах методы создания псевдооппозиционных сил, которые могут оттянуть голоса у настоящих оппозиционных партий?

— Я бы сказал, что откровенно псевдооппозиционных проектов, которые запустила бы власть, нет. У них, у нынешней власти, на это ума не хватило. Но есть проекты «ПроПозиція» («Предложение». — Ред.), «Наш край», «За майбутнє» («За будущее». — Ред.) — это политические партии, которые под новыми брендами пытаются завести политиков, за которыми уже тянется определенный бэкграунд. Их прицел понятен. Идёт активный отток разочаровавшихся от Зеленского и бренда «Слуга народа». И вот эти партии просчитали, какие запросы у этих людей…



- И какие же?

— Запросы вполне понятные. Запрос на мир. Запрос на приход опытных политиков, потому что «новые лица» показали себя непрофессионалами и не особо адекватными. И посмотрите: эти партии позиционируют своих политиков как успешных хозяйственников, профессионалов… Они понимают, что идёт переток, исчисляемый миллионами голосов. И мелкие бренды пытаются подключиться к этому мощному потоку, который сейчас практически весь уходит к ОПЗЖ Виктора Медведчука. И чем больше Зеленский и «слуги» будут идейно дрейфовать в сторону Порошенко, тем сильнее будет отток избирателей. В народе уже прямо говорят, что в прошлом году выбирали между Порошенко, «молодым Порошенко в «зеленой обертке» и «Порошенко в юбке» (это Тимошенко).

Слободчук пояснил, почему Зеленский вдруг заговорил о втором президентском сроке © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк



- На ваш взгляд, изменится ли хоть немного после этих выборов природа власти, легитимность тех, кто наверху?

— Сейчас навязывают такое мнение, будто выборы как-то повлияют на легитимность центральной власти. Но каким образом? Местные выборы только зафиксируют расстановку сил. Но повлияет ли это на легитимность власти? Не повлияет, у нас были выборы президента и парламентские выборы. Они дали Зеленскому и компании мандат доверия на пять лет.



- Но, может быть, изменится что-то на местном уровне? Хотя бы политическая атмосфера. Мы помним стихийные бунты, в кавычках, мэров некоторых городов, выступивших против карантинных ограничений. Возможно, таких бунтарей станет больше, они станут действовать смелее?

— Естественно, если год тому назад местные элиты очень боялись досрочных выборов у себя в регионе или в городе, потому что против кандидатов от Зеленского в силу бренд-эффекта шансов не было почти ни у кого, то теперь они воспрянули духом. Видят, что власть становится непопулярной, и пытаются это обыгрывать.

Мы-то понимаем, что эта власть изначально и была «Порошенко номер два», что бОльшая часть списка и мажоритарщиков Зеленского — это младопорохоботы, которым просто не хватило места у Порошенко.

Политтехнолог Слободчук считает, что закон о рынке земли обвалит рейтинг Зеленского © REUTERS, AP



Поэтому есть такой вариант политического позиционирования на местах, когда противопоставляют себя непопулярной центральной власти. То есть избиратель воспринимает власть как врага, а я против этой власти, — значит, я в глазах избирателя хороший.

Но это всё мелкополитические вещи, мелочная возня. Ведь эти все протестующие местные представители одной идейной линии, скажем так, не представляют. Они не представляют какую-то одну идеологию, скажем, социалистическую или консервативную, правую, левую… Они вообще ничего не представляют, лишь бы быть возле кормушки.

А схема простая. Будут, конечно, противопоставлять себя власти, которая угробила малый и средний бизнес, которая карантином загнала экономику в тупик, и так далее. Всё для того, чтобы играть на белом и чёрном: власть вся в чёрном, значит, я на белом коне.

Поэтому по сути эти выборы ничего не изменят, кроме смены оберток. Точно так же как поменяли одну обертку «Порошенко» на другую с надписью «Зеленский», а конфета оказалась еще хуже.

Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP



- Значит, в этом смысле общая картина не изменится, а изменятся лишь оттенки?



— Да, изменятся оттенки. Кроме того, выборы могут зафиксировать, например, потерю властью без малого 20% поддержки, и станет понятно, что ещё полгода-год, и шансов у них не останется на следующих выборах в Верховную Раду. И поэтому усилится такой поисковый процесс — будут искать депутаты, куда бы им пристроиться, в какие-то другие места.

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде превратится в «Союз поисковых отрядов Украины» — будут искать, «куда бежать и кому сдаваться». Но их беда в том, что основная масса — это слишком мелкие фигуры, ни известности, ни денег, поэтому они никому не нужны и окажутся в политическом «отбое».