В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Эксперт пояснил, что позиция Жээнбекова состояла лишь в том, что всем нужно садиться за стол переговоров, однако никаких других действий, которые были бы достойны президентского поста, он не предпринял.
«Сейчас уже некоторые журналисты пишут, что максимум что должен сделать президент в этой ситуации — это уйти в отставку. Потому что он не сделал ничего, по большому счету», — указал Орлов.
Специалист добавил, что некоторые политические силы уже говорят о том, что пост президента Киргизии нужно ликвидировать, и сделать полностью парламентскую республику, а не парламентско-президентскую.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.