В киргизском обществе говорят о том, что президент Сооронбай Жээнбеков должен подать в отставку из-за его слабохарактерности. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

Эксперт пояснил, что позиция Жээнбекова состояла лишь в том, что всем нужно садиться за стол переговоров, однако никаких других действий, которые были бы достойны президентского поста, он не предпринял.

«Сейчас уже некоторые журналисты пишут, что максимум что должен сделать президент в этой ситуации — это уйти в отставку. Потому что он не сделал ничего, по большому счету», — указал Орлов.

Специалист добавил, что некоторые политические силы уже говорят о том, что пост президента Киргизии нужно ликвидировать, и сделать полностью парламентскую республику, а не парламентско-президентскую.

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