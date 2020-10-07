Их более 300 человек, они намереваются провозгласить Жапыкеева генеральным прокурором.
Сам политик находится на месте событий вместе со своими сторонниками.
Сотрудники ГП КР просят собравшихся не крушить здания, поскольку они построены на бюджетные деньги.
В противном случае силовики «будут обороняться», пишет агентство.
В здание ГП КР не впускают журналистов и других собравшихся.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.
Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.