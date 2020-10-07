В Бишкеке сторонники представителя партии «Чон казат» Сыймыка Жапыкеева собрались во дворе Генеральной прокуратуры Киргизской республики (КПК КР) вечером 7 октября, пишет 24.kg

Их более 300 человек, они намереваются провозгласить Жапыкеева генеральным прокурором.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

Сотрудники ГП КР просят собравшихся не крушить здания, поскольку они построены на бюджетные деньги.

В противном случае силовики «будут обороняться», пишет агентство.

В здание ГП КР не впускают журналистов и других собравшихся.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.