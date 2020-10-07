«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце», – говорится в сообщении.
«Человеческие контакты всегда важнее всего для стран. Дружеская встреча и разговор с @KensingtonRoyal в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди – плодотворное сотрудничество и успешные проекты», – прокомментировал итоги встречи Зеленский на своей официальной странице в Twitter.
Планируется, что Великобритания выделит на помощь Украине 5 миллионов фунтов стерлингов (более 505,3 млн рублей). Об этом говорилось в сообщении министерства иностранных дел Соединенного Королевства.
Также во время визита запланированы переговоры украинского лидера с британским премьером Борисом Джонсоном и подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.