Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской побеседовали с герцогом и герцогиней Кембриджскими в ходе официального визита в Великобританию 7 октября. Сообщение об этом появилось на странице королевских особ в Twitter

Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС © president.gov.ua говорится в сообщении.

«Человеческие контакты всегда важнее всего для стран. Дружеская встреча и разговор с @KensingtonRoyal в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди – плодотворное сотрудничество и успешные проекты», – прокомментировал итоги встречи Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

Планируется, что Великобритания выделит на помощь Украине 5 миллионов фунтов стерлингов (более 505,3 млн рублей). Об этом говорилось в сообщении министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Также во время визита запланированы переговоры украинского лидера с британским премьером Борисом Джонсоном и подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.