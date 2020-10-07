Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС
Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС
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«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце», говорится в сообщении.

«Человеческие контакты всегда важнее всего для стран. Дружеская встреча и разговор с @KensingtonRoyal в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди плодотворное сотрудничество и успешные проекты», прокомментировал итоги встречи Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

Планируется, что Великобритания выделит на помощь Украине 5 миллионов фунтов стерлингов (более 505,3 млн рублей). Об этом говорилось в сообщении министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Также во время визита запланированы переговоры украинского лидера с британским премьером Борисом Джонсоном и подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.