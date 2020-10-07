Депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Олег Дунда выступил с законопроектом, запрещающим «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине», сообщается на сайте украинского парламента

Конец свободе слова? Верховная Рада принимает репрессивный закон о медиа © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк внесен на сайт парламента 5 октября под номером 4188.

«Не допускается использование телерадиоорганизаций для… трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины», – говорится в тексте законопроекта.

В нем также предусмотрена возможность штрафовать СМИ в случае нарушения этой нормы. Согласно законопроекту, если нарушения не были устранены в течение месяца после штрафа, а также в случае повторного нарушения этой нормы Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии вещателя.

Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал снять с рассмотрения Верховной Радой законопроект «О медиа» из-за системных угроз свободе слова, содержащихся в этом документе, и опасения возможных репрессий за идеологическое инакомыслие.

за идеологическое инакомы.