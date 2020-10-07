Проект закона «О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно противодействия информационной войне» внесен на сайт парламента 5 октября под номером 4188.
«Не допускается использование телерадиоорганизаций для… трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины», – говорится в тексте законопроекта.
В нем также предусмотрена возможность штрафовать СМИ в случае нарушения этой нормы. Согласно законопроекту, если нарушения не были устранены в течение месяца после штрафа, а также в случае повторного нарушения этой нормы Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии вещателя.
Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал снять с рассмотрения Верховной Радой законопроект «О медиа» из-за системных угроз свободе слова, содержащихся в этом документе, и опасения возможных репрессий за идеологическое инакомыслие.