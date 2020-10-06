Известный телеведущий и журналист Владимир Познер предпочел бы привиться от COVID-19 вакциной, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он заявил об этом 5 октября в своей передаче в эфире «Первого канала»

В первой программе «Познер», вышедшей после летних каникул, гостем ведущего стал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

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«Я бы однозначно сказал – давайте мне человеческую», – заявил телеведущий.

Кроме того, академик пояснил, как сотрудникам центра удалось столь быстро разработать новую вакцину, почему он уверен в ее безопасности и когда ей смогут обеспечить всех.

Также Гинцбург поговорил с ведущим о способах укрепления иммунитета.