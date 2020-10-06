В первой программе «Познер», вышедшей после летних каникул, гостем ведущего стал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России
Война вакцин. США, проигрывая гонку за вакцину от COVID-19, ввели санкции против разработчиков из России
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Академик Гинцбург рассказал о созданной центром Гамалеи вакцине от коронавируса «Спутник V», которая в данный момент проходит третий этап испытаний. По его словам, в российской вакцине использован аденовирус человека, тогда как другие разработчики применяют аденовирус обезьяны.

«Я бы однозначно сказал давайте мне человеческую», заявил телеведущий.

Кроме того, академик пояснил, как сотрудникам центра удалось столь быстро разработать новую вакцину, почему он уверен в ее безопасности и когда ей смогут обеспечить всех.

Также Гинцбург поговорил с ведущим о способах укрепления иммунитета.