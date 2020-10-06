В первой программе «Познер», вышедшей после летних каникул, гостем ведущего стал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Академик Гинцбург рассказал о созданной центром Гамалеи вакцине от коронавируса «Спутник V», которая в данный момент проходит третий этап испытаний. По его словам, в российской вакцине использован аденовирус человека, тогда как другие разработчики применяют аденовирус обезьяны.
«Я бы однозначно сказал – давайте мне человеческую», – заявил телеведущий.
Кроме того, академик пояснил, как сотрудникам центра удалось столь быстро разработать новую вакцину, почему он уверен в ее безопасности и когда ей смогут обеспечить всех.
Также Гинцбург поговорил с ведущим о способах укрепления иммунитета.