Причиной такого развития событий он назвал введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на выборах в парламент.
«У нас один из сценариев — возможность повторения таких выступлений. Это может произойти при сочетании двух условий — введения карантина и применения электронного голосования. А также если, допустим, партия власти наберет слишком много, то возможен именно такой сценарий», — цитирует Шибутова РИА Новости.
Эксперт уточнил, что ввод строгого карантина может запустить протесты из-за сложного социально-экономического положения значительной части населения.
Применение же электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса, отметил политолог.
Он предположил, что слишком уж высокий результат партии власти также может вызвать бурю протеста.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии, а после освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек. Один человек погиб.