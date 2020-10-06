Массовые протесты в Казахстане, подобные нынешним событиям в Киргизии, могут начаться по итогам назначенных на начало 2021 года парламентских выборов в Казахстане, сказал казахский политолог Марат Шибутов. Его слова приводит РИА Новости 6 октября

Причиной такого развития событий он назвал введение нового строгого карантина, применение электронного голосования и подавляющее доминирование партии власти Nur Otan на выборах в парламент.

«У нас один из сценариев — возможность повторения таких выступлений. Это может произойти при сочетании двух условий — введения карантина и применения электронного голосования. А также если, допустим, партия власти наберет слишком много, то возможен именно такой сценарий», — цитирует Шибутова РИА Новости.

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Применение же электронного голосования может вызвать сомнения в честности избирательного процесса, отметил политолог.

Он предположил, что слишком уж высокий результат партии власти также может вызвать бурю протеста.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, после чего протестующие ворвались в здание парламента и администрация президента Киргизии, а после освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек. Один человек погиб.