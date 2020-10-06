«Солнце и море, горы и дворцы. Крым для меня всегда был и есть местом силы, местом нашей истории. Впереди приключения и новые впечатления», — написал Газманов.
В ролике артист в тельняшке танцует и поет под свою новую композицию «Осенний сон». Отдельные украинские СМИ опубликовали видео как доказательство «оккупации» полуострова исполнителем, назвав Газманова дряхлым.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всё лето я провёл в Москве и, не смотря на то, что было много солнца и рядом озеро, хотелось на МОРЕ…🐬 И вот свершилось. Я в Крыму с женой и младшим сыном! В голове постоянно крутится моя новая песня #осеннийсон.🍁 (Ссылка в профиле) 🎤Крым!!!Солнце и море, горы и дворцы. Пляжи, барабулька и лучший в мире Отель #мрия.👍 Крым для меня всегда был и есть местом силы, местом нашей истории. Впереди приключения и новые впечатления. Постараюсь не лениться и выкладывать фото и видео. #крым #мрия #море #путешествия #газманов #осень2020 #марусялучшийфотограф