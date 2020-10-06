Певец Олег Газманов, которому уже исполнилось 69 лет, рассказал подписчикам о своем отдыхе в Крыму. Видео путешествия на яхте артист выложил у себя в Instagram 6 октября

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