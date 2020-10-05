«Академик Черский встал на якорь, выйдя из Мукрана 2 октября. Теперь он вновь пришел в дивжение.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта. Против завершения проекта выступают Украина и некоторые европейские страны.