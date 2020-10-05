Трубоукладчик «Академик Черский» должен прибыть в порт Калиниграда 7 октября после того, как провел несколько месяцев в немецком порту Мукран – логистической базе «Северного потока-2». Об этом 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на портал по отслеживанию судов Marine Traffic

«Северный поток – 2»: вице-канцлер и министр экономики ФРГ поддержали достройку газопровода © REUTERS, Hannibal Hanschke

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта. Против завершения проекта выступают Украина и некоторые европейские страны.