Популярная певица украинского происхождения Наташа Королева пояснила, в чем главная ошибка ее супруга в ситуации со скандалом вокруг измены. Пара дала интервью телеведущей Ксении Собчак 4 октября, видео опубликовано в YouTube

По мнению певицы, в соблазнении ее супруга не обошлось без мошенничества. По ее словам, ведущий Андрей Малахов именно поэтому не стал брать эту тему для своих ток-шоу, но рассказал всё самой Королевой.

«Внутри в тебе живет маленький расист». Ксения Собчак записала интервью с блогером Шарием © скриншот видео Ксения Собчак и вторая девушка на видео – ред.), но сейчас не об этом. Был секс, просто как бывает у мужчин "левак". Никаких отношений не было… Я его не оправдываю! Так ситуация сложилась… Это был самый жирный его косяк (приглашать девушек домой. – Ред.), – описала свое отношение к скандалу Наташа Королёва.

Ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) отметил, что действительно «лоханулся», пригласив любовницу в квартиру, принадлежащую семье.

Королева добавила, что за двадцать лет отношений со стриптизером ей уже не раз звонили девушки, заявлявшие о своей беременности от звезды.