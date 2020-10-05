Из бюджета Украины были выделены средства на закупку в библиотечные фонды книг политиков, получивших на Украине скандальную известность. Об этом сообщил глава Еврейского антифашистского комитета Эдуард Долинский 5 октября в Facebook

Как отметил Долинский, в 2019 году государство выделило Украинскому институту книги на закупку книг для библиотек 87 миллионов гривен. В списке более 500 названий.

Долинский привел наиболее удивившие его в перечне «шедевры»:

— Лариса Ницой «Страшное страшилище»;

— Олег Сенцов «Жизня»;

— Владимир Вятрович «Война и миф. Неизвестная Вторая мировая»;

— Виталий Портников «Звоны Майдана»;

— Аркадий Бабченко «Война».

Между тем это далеко не все творческие достижения перечисленных авторов. Например, известная националистическими заявлениями Ницой ранее анонсировала созданную ей рок-оперу «Штурм Москвы».

Кроме того, объявлялось, что фильм «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова, обвинявшегося в подготовке терактов в Крыму, получит государственную поддержку в размере 25 млн грн (около 60 млн рублей).