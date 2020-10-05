По их данным, экспресс-тест, проведенный Трампу в четверг, 1 октября, показал положительный результат. В ожидании результатов второго более тщательного теста Трамп дал интервью Fox News, в котором подтвердил диагноз своей помощницы Хоуп Хикс, но о своем экспресс-тесте умолчал.
Только спустя несколько часов президент США сообщил, что он и первая леди заболели коронавирусом.
Кроме того, согласно источникам издания, Трамп также попросил одного из своих советников не разглашать результаты теста.
«Не говори никому», — приводит газета слова президента.
Сейчас Трамп находится на лечении в военном госпитале имени Уолтера Рида. Как американский лидер заявлял ранее, чувствует он себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.