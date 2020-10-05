Президент США Дональд Трамп хотел скрыть результаты своего первого положительного теста на коронавирус, ожидая результатов второго, который также оказался положительным. Об этом газета The Wall Street Journal сообщила 4 октября со ссылкой на источники

Журналист Vanity Fair рассказал, как Трамп испугался смерти от COVID-19 © REUTERS, Kevin Lamarque данным, экспресс-тест, проведенный Трампу в четверг, 1 октября, показал положительный результат. В ожидании результатов второго более тщательного теста Трамп дал интервью Fox News, в котором подтвердил диагноз своей помощницы Хоуп Хикс, но о своем экспресс-тесте умолчал.

Только спустя несколько часов президент США сообщил, что он и первая леди заболели коронавирусом.

Кроме того, согласно источникам издания, Трамп также попросил одного из своих советников не разглашать результаты теста.

«Не говори никому», — приводит газета слова президента.

Сейчас Трамп находится на лечении в военном госпитале имени Уолтера Рида. Как американский лидер заявлял ранее, чувствует он себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.