Карантин оказался сложным периодом в жизни многих людей. Трудности коснулись и артистов, им пришлось отменить гастроли и свернуть записи новых альбомов. Для кого-то это стало испытанием, а для кого-то - хорошей возможностью для написания нового материала, рассказал автор и исполнитель Евгений Кемеровский в интервью изданию Украина.ру

По словам Кемеровского, он провел карантин дома и за это время успел закончить книгу «Бесконечность». В нее вошли 134 стихотворения, а всего получилось восемь частей.

«Одна часть посвящена Украине, вторая Беларуси, третья России, четвертая Сибири… Это мои размышления о христианском мире, о любви и смерти, о вечной красоте, о том, что меня волнует. В ней все сказано — я выпустил душу и поймал ее обратно», — рассказал Кемеровский.

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Артист рассказал, что сейчас у него в работе 102 песни, из них будет состоять новая концертная программа.

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