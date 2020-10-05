По словам Кемеровского, он провел карантин дома и за это время успел закончить книгу «Бесконечность». В нее вошли 134 стихотворения, а всего получилось восемь частей.
«Одна часть посвящена Украине, вторая Беларуси, третья России, четвертая Сибири… Это мои размышления о христианском мире, о любви и смерти, о вечной красоте, о том, что меня волнует. В ней все сказано — я выпустил душу и поймал ее обратно», — рассказал Кемеровский.
По словам поэта, числа имеют в жизни музыканта огромную роль, так, восьмерка олицетворяет бесконечность, поэтому символично, что в новой книге именно восемь частей.
Артист рассказал, что сейчас у него в работе 102 песни, из них будет состоять новая концертная программа.
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