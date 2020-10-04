Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук решит, кто станет его новым заместителем взамен экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Война так война. Обзор политических событий на Украине 25 сентября – 2 октября © AP, Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности на фоне разгоревшегося скандала вокруг заявления ветерана украинской политики о том, что он пока не видит доказательств «войны» России и Украины.

Еще до этого в украинских СМИ появилась информация о том, что Фокина на этом посту может заменить депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

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«Если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, их имидж предполагает сразу большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговорам подтолкнула фотография Тищенко с Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов», — рассказал Ермак.

При этом глава ОП опроверг информацию о том, что он лоббирует и продвигает Тищенко, несмотря на то, что давно знаком с ним и крестил его первого сына.