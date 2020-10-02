В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины взорвался неустановленный предмет, проводится проверка. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба суда

Как заявляет пресс-служба, неизвестное взрывное устройство сработало во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41. В результате был поврежден фасад здания. Антикоррупционный суд. Украина в преддверии сезона посадок © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

На место происшествия прибыли работники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по данному факту и начале расследования.

Представители суда расценивают случившееся как факт вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия и препятствование выполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

Также сообщается, что, несмотря на инцидент, работа суда ведётся в штатном режиме.