Как заявляет пресс-служба, неизвестное взрывное устройство сработало во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41. В результате был поврежден фасад здания.

Антикоррупционный суд. Украина в преддверии сезона посадок
Антикоррупционный суд. Украина в преддверии сезона посадок
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На место происшествия прибыли работники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по данному факту и начале расследования.

Представители суда расценивают случившееся как факт вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия и препятствование выполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

Также сообщается, что, несмотря на инцидент, работа суда ведётся в штатном режиме.