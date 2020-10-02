Как заявляет пресс-служба, неизвестное взрывное устройство сработало во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41. В результате был поврежден фасад здания.
На место происшествия прибыли работники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по данному факту и начале расследования.
Представители суда расценивают случившееся как факт вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия и препятствование выполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.
Также сообщается, что, несмотря на инцидент, работа суда ведётся в штатном режиме.