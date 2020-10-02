В США и Европе есть силы, которым выгодно сохранять напряженность на Украине, являющейся одной из ключевых стран в Евразийском регионе. Об этом депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик сказал в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Украина уже 6 лет находится под тотальным контролем Запада © Facebook, Игорь Лесев Алексей Зубец заявил, что для возвращения к экономическому уровню 2013 года Украине необходимы десятки миллиардов долларов.

По мнению Белика, главный вопрос заключается в том, кто заинтересован в предоставлении Украине таких денег. Он подчеркнул, что низкий уровень жизни населения страны и обвинение России во всех ее бедах «крайне выгодны западным кураторам Украины».

«Я неоднократно говорил, что есть силы в США и Европе, которым выгодно сохранять напряженность в стране, являющейся одной из ключевых в Евразийском регионе. Запад никогда не даст Украине столько денег, чтобы позволить ей встать на ноги и восстановить экономику, а значит, и суверенитет. Нет, Запад будет и дальше держать страну на коротком финансовом поводке, подкармливая, но не давая развиваться», — сказал депутат.

При этом он отметил, что Россия, в свою очередь, напротив, заинтересована в сильной Украине и надежном партнере в ее лице.

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