Россия, в отличие от европейских и американских партнеров, действительно заинтересована в сильной Украине, и серьезные финансовые вливания, поддержка со стороны Москвы могли бы помочь. Но сегодня политическое поле Украины выжжено, никто там не соответствует понятию «надёжный партнер», считает депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик

Издание Украина.ру опубликовало неоднозначную в читательском восприятии статью доктора экономических наук Алексея Зубца "Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет", в которой даны весьма пессимистические оценки будущего страны. На эту же тему изданию Украина.ру дал интервью депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик.

- Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, сможет ли Украина остаться социальным государством с пенсиями, медициной, образованием, социальными институтами развития? Учитывая, что это дорогое удовольствие, а промышленный потенциал страна за последние 6 лет во многом утратила.

— Я не соглашусь с вашей формулировкой вопроса: речь идет не о том, сможет ли остаться Украина социальным государством в обозримом будущем. Сегодня вопрос стоит так: сможет ли Украина снова стать социальным государством, каким она была до 2014 года, до разрыва нормальных отношений с Россией?

Ведь наша страна систематически оказывала помощь братскому украинскому народу. Достаточно вспомнить кредит в 3 миллиарда долларов, который предоставила Россия.

И ведь в условиях выдачи этих денег не были прописаны повышение тарифов на ЖКХ, разрешение на продажу земель и все те кабальные требования, которые сегодня выдвигают Украине европейские политики за каждую подачку.

А цена на российский газ? Что это, как не поддержка Украины? Несмотря на миллиардные долги, ни разу жители Украины не мерзли, а после 2014 года люди начали отказываться от газа и переходить на отопление дровами.

Цена на газ для производителей тепловой энергии выросла на 45 процентов по сравнению с августовской ценой. Что ж, налицо прорыв в светлое будущее.

Тарифы на газ по сравнению с действовавшими в начале 2014 года тарифами выросли в восемь-десять раз, на тепло и горячую воду — в шесть-семь раз. В такой ситуации государство не имеет права называть себя социальным.

У властей страны есть путь развития. Да, промышленность уничтожена на корню, тем не менее, Украина была и остается государством с мощным аграрным сектором. Другой вопрос — как этот потенциал используют щипачи и временщики, которых с 2014 года не удается оторвать от бюджетной кормушки.

- По разным оценкам, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, Украине необходимы десятки миллиардов долларов. Как вы считаете, может ли откуда-то взяться эта сумма? От США, Евросоюза, России? От внутренних реформ?

— Вопрос не только в том, откуда и кто даст деньги. Есть более серьезные вопросы: кто заинтересован в предоставлении таких денег и кому внутри страны их давать.

Очевидно, что катастрофически низкий уровень жизни населения Украины, умелое управление общественным мнением, обвинение России во всех бедах крайне выгодны западным кураторам Украины. Я неоднократно говорил, что есть силы в США и Европе, которым выгодно сохранять напряженность в стране, являющейся одной из ключевых в Евразийском регионе.

Запад никогда не даст Украине столько денег, чтобы позволить ей встать на ноги и восстановить экономику, а значит, и суверенитет. Нет, Запад будет и дальше держать страну на коротком финансовом поводке, подкармливая, но не давая развиваться.

Россия, в отличие от европейских и американских партнеров, действительно заинтересована в сильной Украине. В надёжном партнере, в мире и процветании страны. И серьезные финансовые вливания, поддержка со стороны Москвы могли бы помочь.

Но сегодня политическое поле Украины выжжено, все, кто на нем остались, мягко говоря, не соответствуют понятиям «надёжный партнер» и «настоящий патриот Украины». Ведь патриот — это не тот, кто «скачет», ведь он не «москаль».

Патриот стремится сделать жизнь своей страны, своего народа лучше. Таких в соседнем государстве сегодня днем с огнем не сыщешь.

- Может ли Украина стать серьёзным игроком на мировых рынках — экспортировать свою продукцию? И если да, на каких?

— Украина традиционно была поставщиком аграрной продукции, экспорт сельхозпродукции всегда давал существенные поступления в бюджет страны. Был серьезный промышленный кластер, была развита добывающая промышленность.

Но сегодня можно констатировать, что, наряду с успешной «декоммунизацией» поселков и улиц Украины, в стране начисто уничтожено и другое советское наследие — ее экономика.

В 2018 году пришла новость и о том, что ООН внесла Украину в список голодающих стран. Вместе с Суданом и Йеменом, о чём сообщил 9 февраля центр новостей ООН.

А ирония в том, что когда-то Украина кормила весь Союз своим зерном: на своих чернозёмах республика производила до 40% сельхозпродукции СССР! Есть ли в таких условиях у нее перспективы стать «серьезным игроком»? У меня сохраняется скепсис.

- Власти Украины во главе с Зеленским регулярно говорят, что планируют сделать Украину «раем для инвесторов». По вашим прогнозам, удастся ли это?

— Я не исключаю, что украинские власти готовы к неожиданным ходам для привлечения в страну частного капитала. Но, согласитесь, есть разница между инвестициями в развитие и продажей земли или бюджетообразующих предприятий.

Недавно была информация, что 7 ж/д вокзалов в стране подготовят к концессии. Да, такие решения дают сиюминутные поступления в бюджет, но требуют внимания со стороны государства относительно дальнейшей судьбы подобных стратегических объектов.

К сожалению, уровень коррупции в стране настолько высок, что никаких гарантий защиты интересов государства и жителей Украины при подобных сделках сегодня нет.

К слову, зашкаливающий уровень коррупции был и остается препятствием на пути создания «инвестиционного рая», «экономического чуда» Украины.

Инвестировать деньги в страну, где правят плуты и мошенники, могут только подобные им люди. Деньги от таких сделок никогда не пойдут на пользу стране и ее жителям.

- Украина ушла с российских рынков. Удастся ли стране их заменить или восстановить свои позиции на рынках сбыта украинской продукции в России?

— Уход Украины с российских рынков на первом этапе был вызван политическими, пропагандистскими шагами: «Назло маме уши отморожу». Так можно охарактеризовать шаги официального Киева в первые годы после госпереворота.

Мариупольский завод «Азовмаш» получил в конце 2013 года большой заказ на изготовление труб. Но заказчиком была Россия, после победы «революции» от этого заказа отказались. Тысячи семей мариупольцев остались без работы. Таких примеров сотни по всей стране.

Сейчас же ситуация изменилась: промышленность в стране угроблена, высококвалифицированные рабочие были вынуждены искать другие способы прокормить свои семьи. Украине не с чем выходить на российские рынки, фактически, сегодня она мало что может предложить.

Все беды украинского экспорта лежат исключительно в политической плоскости: из-за санкций и контрсанкций за шесть лет, с 2013 по 2019 год, объем товарооборота между странами сократился почти в четыре раза — с 38,5 до 10,2 миллиарда долларов.

Сокращение товарооборота в 2019 году также имело под собой политическую подоплеку — новый виток санкционной войны.

Возобновление торгового оборота между нашими странами невозможно без изменения внешнеполитического курса Украины.

- Как повлияют на будущее Украины намеченные на 25 октября местные выборы? Не станут ли они толчком к фактической феодализации страны?

— Анализ политического ландшафта Украины последних лет показывает, что в соседней стране возможно все в буквальном смысле этого слова. Предсказать развитие событий там крайне сложно, можно предположить, что на фоне падения рейтингов «Слуги народа» к власти в ряде областей на местном уровне придут его политические оппоненты, что существенно осложнит управление, ведь недооценивать значение руководителей районного, поселкового уровня нельзя.

У команды Зеленского есть высокий риск на местах получить саботажников, которые будут сознательно срывать поручения руководства страны.

На фоне расширения полномочий местных властей, децентрализации страны, передачи полномочий и бюджетных поступлений от государственных органов в органы местного самоуправления ситуация с политической нестабильностью выглядит пугающе.

Перспектива получить некие анклавы, княжества с широкими административными и финансовыми полномочиями — вполне реальный сценарий для Украины.

А если учесть, что децентрализация финансируется и поддерживается Евросоюзом, то у меня есть серьезные опасения за судьбу Украины после 25 октября.