Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что крах «майданной» власти — это вопрос ближайших пяти-семи лет.
«Я думаю, власть должна поменяться где-то в следующем году. Если [президент Владимир] Зеленский проиграет выборы местные, я думаю, это спровоцирует выборы других ветвей власти где-то в следующем году», — заявил Степанюк.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.