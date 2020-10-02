Экономист Всеволод Степанюк считает, что власть на Украине сменится в 2021 году. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay Алексей Зубец заявил, что крах «майданной» власти — это вопрос ближайших пяти-семи лет.

«Я думаю, власть должна поменяться где-то в следующем году. Если [президент Владимир] Зеленский проиграет выборы местные, я думаю, это спровоцирует выборы других ветвей власти где-то в следующем году», — заявил Степанюк.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.