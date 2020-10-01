То, что каждый день линию соприкосновения в Донбассе пересекает большое количество граждан, не означает, что регион якобы видит себя частью Украины. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Антироссийские санкции ЕС и США из-за Донбасса никого в России не испугают © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, есть социологические замеры, которые показывают, что это ложный тезис.

К тому же, подчеркнул эксперт, с точки зрения гражданских прав, люди должны иметь право общаться с родственниками и на территории Украины, и на территории России.

«Это совершенно разные процессы. Они путают кислое и сладкое. Да, в некоторых блюдах это сочетается, но точно не в украинской политической кухне», — указал Баширов.

Политолог добавил, что республики Донбасса «вторым Сингапуром» стать не смогут, но они станут совокупным экономическим субъектом, который очень сильно привязан к России,

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