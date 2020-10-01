В эти дни в СМИ и экспертном сообществе Украины раскручивается тезис о том, что поскольку каждый день линию соприкосновения между подконтрольной и неподконтрольной Киеву территории пересекает большое количество граждан, то Донбасс якобы видит себя частью Украины.
По его словам, есть социологические замеры, которые показывают, что это ложный тезис.
К тому же, подчеркнул эксперт, с точки зрения гражданских прав, люди должны иметь право общаться с родственниками и на территории Украины, и на территории России.
«Это совершенно разные процессы. Они путают кислое и сладкое. Да, в некоторых блюдах это сочетается, но точно не в украинской политической кухне», — указал Баширов.
Политолог добавил, что республики Донбасса «вторым Сингапуром» стать не смогут, но они станут совокупным экономическим субъектом, который очень сильно привязан к России,
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.