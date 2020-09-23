Со временем народные республики Донбасса станут совокупным экономическим субъектом, который будет серьезно зависеть от России, предположил политтехнолог, бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: Для Донбасса важно признание субъектности, создание условий развития © РИА Новости, Нина Зотина - Марат Фаатович, Минские соглашения уже вряд ли будут выполнены, и неподконтрольные территории Донбасса не вернутся в обозримом будущем в состав Украины. Какой вам, в связи с этим, видится дальнейшая судьба жителей ДНР/ЛНР?

— Я думаю, что они потихонечку будут интегрироваться с Россией. Будут получать российские паспорта. Экономические субъекты тоже будут интегрироваться с российской экономикой, находя свое место в каких-то промышленных производственных цепочках. Чем дальше это будет продолжаться, тем больше эта территория будет отрываться от Украины.

В отличие от того же Приднестровья, у ДНР/ЛНР есть общая граница с РФ, и это облегчает очень многие вопросы, связанные с гуманитарными процессами и личным выбором человека: оставаться гражданином Украины или получать еще гражданство России.

Что касается молодежи, то вся эта история продолжается шесть лет, и у них практически нет выбора. На Украину они не могут поехать учиться, это для них большой риск. Остается только Россия или другие страны.

Поэтому чем дольше эта история будет продолжаться, тем больше будет вероятность того, что эти республики не вернутся в состав Украины.

- Украинская сторона говорит, что поскольку каждый день линию соприкосновения пересекает большое количество граждан, то Донбасс якобы видит себя частью Украины. Насколько такие аргументы состоятельны?

— Есть социологические замеры, которые показывают, что это ложный тезис. К тому же, с точки зрения гражданских прав, люди должны иметь право общаться с родственниками и на территории Украины, и на территории России. Это совершенно разные процессы. Они путают кислое и сладкое. Да, в некоторых блюдах это сочетается, но точно не в украинской политической кухне.

- Как вам видится экономический потенциал ДНР/ЛНР, если ситуация останется такой же? Они станут «вторым Сингапуром», или их ждет деградация?

— «Вторым Сингапуром» они стать не смогут. Они станут совокупным экономическим субъектом, который очень сильно привязан к России, и все будет серьезно зависеть от России.

Хотя определенные экономические процессы там связаны с той же самой Украиной. Чего греха таить, нет там какого-то жесткого блока. Поэтому там, где выгодно зарабатывать, промышленные и торговые предприятия имеют какие-то экономические отношения с Украиной.

- Существуют опасения, что если крупные российские предприятия будут заходить в ДНР/ЛНР, их ждет санкции. Как Россия будет решать эту проблему?

— Будет решать так же, как решаются все основные проблемы предприятий, которые попадают под санкции. Россия давно санкций не боится. Есть экономическая целесообразность, когда на них лучше не нарываться. Но если их введут, то никто еще не помер ни от американских, ни от европейских санкций.

- А как именно этим компаний будет компенсироваться потери от санкций?

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец

- Приведет ли получение российского гражданства к массовой миграции из ДНР/ЛНР? Или те, кто хотел уехать, уже и так уехали?

— Это личный выбор каждого. Если человеку будет выгодно работать в РФ, он все равно будет держать какую-то недвижимость на территории республик. В аренду ее сдаст или еще как-то распорядится. Если ему будет выгодно работать и там, и там, он будет жить в вахтовом режиме.

На самом деле у жителей этих двух республик с точки зрения экономической свободы и форм заработка гораздо более развязаны руки, чем у жителей Украины. Жители Украины ограничены в том, чтобы зарабатывать на территории России, а на территории Евросоюза и подавно. Их там точно никто не ждет. Более того, их там вылавливают, подозревают, что они туда едут зарабатывать.

А в России никто не подозревает жителей ДНР/ЛНР. Езжайте, работайте, нам нужны ваши руки, нам нужны ваши мозги, нам нужны ваши знания.