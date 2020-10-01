Ранее в сети появилась анимационная предвыборная реклама Петрова, в которой фигурировали герои, похожие на персонажей комиксов о Человеке-пауке, Дэдпуле и Бэтмене. По сюжету все трое с мыслью «Я должен помочь» спасают Закарпатье.
К ним присоединяется и персонаж похожий на Петрова, который хочет решить в регионе проблемы с вырубкой лесов, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения. В ролике обыгрывается прошлая должность губернатора — он был начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).
Однако, режиссер ролика забыл об авторских правах.
«Этот вопрос [использования в рекламе персонажей DC Entertainment] будет направлен в наш юридический отдел для дальнейшего расследования», — заявил Шеллинг.
По мнению юриста компании «Миллер» Юлии Рябец, мультяшный ролик с участием Дэдпула, Человека-паука и Бэтмена имеет все признаки нарушения авторских прав, так как герои соответствуют полноценным оригинальным образам.
«Этот ролик популяризирует главу ОГА и его идеи с помощью чужих усилий и мировой узнаваемости супергероев. Налицо репутационная выгода, возможность привлечь граждан/аудиторию к своей персоне… Есть предпосылки считать, что избирателя вводят в обман. Ему внушают: супергерои заодно с главой ОГА и поддерживают его», — сказала она.
Юрист добавила, что судебные иски авторы ролика могут получить не только от Marvel и DC Comics, но и от Sony, которым принадлежит Человек-паук, или от Disney, который владеет правами на Дэдпула.
Алексей Петров был назначен председателем Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) в апреле 2020 года. До этого он занимал должность начальника управления СБУ Кировоградской области. На местных выборах Петров может возглавить список кандидатов в депутаты Закарпатского областного совета от партии «Слуга народа».