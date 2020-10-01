DC Entertainment расследует использование губернатором Закарпатья Алексеем Петровым в своем агитационном ролике персонажей DC Comics и Marvel Comics на предмет нарушения авторских прав. Об этом директор по вопросам рекламы в DC Entertainment Майкл Шеллинг сообщил в комментарии «КП в Украине» 1 октября

Дарт Вейдер не прошёл в Верховную Раду © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

К ним присоединяется и персонаж похожий на Петрова, который хочет решить в регионе проблемы с вырубкой лесов, мусорными свалками и отсутствием авиасообщения. В ролике обыгрывается прошлая должность губернатора — он был начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

Однако, режиссер ролика забыл об авторских правах.

«Этот вопрос [использования в рекламе персонажей DC Entertainment] будет направлен в наш юридический отдел для дальнейшего расследования», — заявил Шеллинг.

По мнению юриста компании «Миллер» Юлии Рябец, мультяшный ролик с участием Дэдпула, Человека-паука и Бэтмена имеет все признаки нарушения авторских прав, так как герои соответствуют полноценным оригинальным образам.

«Этот ролик популяризирует главу ОГА и его идеи с помощью чужих усилий и мировой узнаваемости супергероев. Налицо репутационная выгода, возможность привлечь граждан/аудиторию к своей персоне… Есть предпосылки считать, что избирателя вводят в обман. Ему внушают: супергерои заодно с главой ОГА и поддерживают его», — сказала она.

Юрист добавила, что судебные иски авторы ролика могут получить не только от Marvel и DC Comics, но и от Sony, которым принадлежит Человек-паук, или от Disney, который владеет правами на Дэдпула.

Алексей Петров был назначен председателем Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) в апреле 2020 года. До этого он занимал должность начальника управления СБУ Кировоградской области. На местных выборах Петров может возглавить список кандидатов в депутаты Закарпатского областного совета от партии «Слуга народа».