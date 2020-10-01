Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело по факту обыска следователями Госбюро расследований (ГБР) музея имени Ивана Гончара. Об этом 30 сентября сообщил адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность»

Суд повторно наложил арест на скандальную коллекцию картин Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сотрудники Госбюро расследований пришли в музей в Киеве, где выставлены картины, принадлежащие семье Порошенко и фигурирующие в деле о контрабанде. Правоохранители взломали дверь в музей для безотлагательного обыска, произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко. Силовики изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором фигурирует Порошенко. Позже коллекция картин была арестована и передана на хранение в тот же музей.

Адвокат Порошенко заявлял, что защита подала пять жалоб на действия сотрудников Госбюро расследований при обыске в музее.