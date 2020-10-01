«Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом», — сказал Головань.
Ранее сотрудники Госбюро расследований пришли в музей в Киеве, где выставлены картины, принадлежащие семье Порошенко и фигурирующие в деле о контрабанде. Правоохранители взломали дверь в музей для безотлагательного обыска, произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко. Силовики изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором фигурирует Порошенко. Позже коллекция картин была арестована и передана на хранение в тот же музей.
Адвокат Порошенко заявлял, что защита подала пять жалоб на действия сотрудников Госбюро расследований при обыске в музее.