Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания прекратил трансляцию двух российских каналов и двух каналов ДНР в гостинице в Донецкой области. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба регулятора

В Херсонской области отрапортовали об очередном отключении российских каналов © Public Domain Натальи Шах и правоохранительных органов прекращена ретрансляция двух российских программ ("Звезда", "Россия 1") и двух программ так называемой ДНР ("Оплот", "1 республиканский") в гостинице "Дружба" в городе Покровск Донецкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация отеля извинилась за трансляцию этих каналов и заверила, что на антенну для приема аналогового и цифрового телевидения будут установлены фильтры, чтобы не допустить повторения инцидента.

На Украине с 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. Так, в черный список попали «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение».

В России эти ограничения расценивают как наступление на свободу СМИ.