Украина могла вернуться на российский рынок еще в 2015-2016 годах, а теперь уже поздно. Такое мнение выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в своей статье для издания Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

По его мнению, со стороны России этот экспорт был чистой благотворительностью, так как Украина поставляла крайне мало того, что Россия не могла бы произвести сама, — колеса для железнодорожных вагонов, например, мы делать точно умеем не хуже украинцев.

«Сегодня для России стимулировать украинскую экономику предоставлением собственных рынков или поставками дешевого топлива — значит способствовать трудностям в отечественном производстве и снижать качество жизни россиян, что уже неприемлемо», — написал Зубец в статье «Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет».

Один из немногих серьезных выигрышей России от событий на Майдане состоит в резком, на три четверти, сокращении импорта украинской продукции в Россию, в результате чего российский бизнес получил у себя дома дополнительные рынки на 15 млрд долларов, констатировал экономист.

Очевидно, что даже при полной нормализации российско-украинских отношений украинский бизнес назад эти рынки уже не получит, и закрывать российские предприятия, созданные для замены украинской продукции, никто уже не станет, добавил специалист.