Эксперт отметил, что украинская экономика на протяжении последних 30 лет была искусственной сущностью, поддержание которой на плаву обеспечивалось дотациями со стороны России, а также предоставлением российского рынка для украинской продукции.
По его мнению, со стороны России этот экспорт был чистой благотворительностью, так как Украина поставляла крайне мало того, что Россия не могла бы произвести сама, — колеса для железнодорожных вагонов, например, мы делать точно умеем не хуже украинцев.
«Сегодня для России стимулировать украинскую экономику предоставлением собственных рынков или поставками дешевого топлива — значит способствовать трудностям в отечественном производстве и снижать качество жизни россиян, что уже неприемлемо», — написал Зубец в статье «Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет».
Один из немногих серьезных выигрышей России от событий на Майдане состоит в резком, на три четверти, сокращении импорта украинской продукции в Россию, в результате чего российский бизнес получил у себя дома дополнительные рынки на 15 млрд долларов, констатировал экономист.
Очевидно, что даже при полной нормализации российско-украинских отношений украинский бизнес назад эти рынки уже не получит, и закрывать российские предприятия, созданные для замены украинской продукции, никто уже не станет, добавил специалист.